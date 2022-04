Dostal tvrdý hit, no zdvihol sa a skóroval. Draveckého gól bol ozdobou finále

Nedával veľa gólov, no napriek tomu bol pre tím prínosom. Bol prirodzeným lídrom mužstva a aj preto štvrtú sezónu po sebe nosil A-čko na drese.

BRATISLAVA. Do Česka odchádzal ako dvojnásobný slovenský šampión a hráč so skúsenosťami z KHL či zámorskej AHL. Od sezóny 2014/2015 sa udomácnil v Třinci, kde jeho kariéra opäť rozkvitla.

V základnej časti a tiež v štrnástich zápasoch play off zaznamenal po tri góly, pričom ten posledný si schoval na ten najvhodnejší čas.

"Dravecký ukázal veľkú odolnosť. Dostal poriadnu ranu od Nemečka, lenže ten ako sa snažil odohrať puk, tak stratil všetku rýchlosť smerom dozadu.

Krásne zahrané prečíslenie a musíme pochváliť Miloša Romana, ktorý to urobil skvele. Naznačil strelu, Hudáček mu na to skočil, vyšiel proti nemu a Dravecký dával gól do prázdnej bránky," opisoval expert ČT Sport Martin Hosták.

Aj vďaka tomuto gólu sa napokon Třinec mohol tešiť z hetriku.