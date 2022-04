Zažíva životnú sezónu. Hviezda New Jersey po zranení nedohrala zápas

NEW JERSEY. Jack Hughes nedohral nedeľňajší zápas medzi New Jersey Devils a New Yorkom Islanders. Príčinou bola zrážka s Oliverom Wahlstromom.

Pri bodyčeku sa hráči zrazili kolenami. Zákrok sa nepáčil Hughesovmu spoluhráčovi P.K. Subbanovi, ktorý ho okamžite šiel pomstiť.