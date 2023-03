Slováci prežili uzávierku bez ujmy. Koho kluby NHL získali a predali?

NEW YORK. Uzávierka prestupov v kanadsko-americkej NHL každoročne slúži na posledné úpravy súpisiek jednotlivých klubov pred štartom play off a bojov o postup do vyraďovacej fázy.

V tejto sezóne sa sťahovalo viacero veľkých mien. Z tých, ktoré boli uvedené v našom sprievodcovi uzávierkou, zmenilo dres až 25.