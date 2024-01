Netajil nervozitu. Patrick Roy zažil víťaznú premiéru na striedačke Islanders

NEW YORK. Patrick Roy má za sebou úspešný návrat do NHL. Bývalý legendárny brankár zažil v pozícii trénera víťaznú premiéru na striedačke hokejistov New Yorku Islanders.

Jeho tím zdolal v noci na pondelok Dallas 3:2 po predĺžení, keď v 41. sekunde extra času rozhodol o víťazstve domácich Bo Horvat.

Roy odkoučoval svoj prvý zápas v NHL od 9. apríla 2016. Vtedy naposledy viedol Colorado, post trénera Avalanche opustil o štyri mesiace neskôr. Cez víkend nahradil na striedačke Islanders odvolaného Lanea Lamberta.