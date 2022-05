Tím kompletne zmenil. Na lavičke Vancouveru by chcel ostať

"Povedal som Patrikovi Allvinovi a Jimovi Rutherfordovi, že tu chcem trénovať aj na ďalší rok. Práve o tom debatujeme. Dúfam, že sa veci pohnú, myslím, že ma chcú naspäť a aj ja chcem byť naspäť pri tíme, takže myslím, že by sa to malo vyriešiť."

Prítomnosť skúseného trénera na lavičke kanadského tímu v sezóne 2022/23 by nikoho neprekvapila. Novinári informujú, že zmluvu by mohol podpísať už tento týždeň.

Po jeho príchode sa klubu začalo dariť. Vyhrali sedem zápasov v rade.

Pod jeho vedením získali Canucks 74 bodov v 57 dueloch, teda 64,9 % možných. Ak by mali takúto úspešnosť počas celej sezóny, skončili by na druhom mieste v divízii a s ľahkosťou postúpili do vyraďovacích bojov. Takto im chýbalo päť bodov.