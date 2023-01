Obliekli sa ako vojaci z Dukly. Petráš: Winter Games zažijete len raz za kariéru

"Som veľmi nadšený. Jeden z najväčších zápasov počas roka. Bola to pre mňa úžasná skúsenosť a sme šťastní, že sme mohli byť súčasťou tohto skvelého podujatia. Fanúšikovia nás podporovali a je špeciálne skórovať na takejto akcii. Budem na to spomínať," uviedol Flick, ktorý v minulosti pôsobil práve vo Zvolene.

Videli sme aj v NHL, že sa hráči prezliekajú do rôznych kostýmov. Prišli sme s nápadom, že budeme ako vojaci z Dukly. Myslím si, že to padlo vhod," konštatoval 26-ročný útočník, ktorému chýba štadión v Trenčíne, keďže zatiaľ hrajú domáce zápasy v Dubnici nad Váhom.

"Špeciálne sme sa nepripravovali, chceli sme si to užiť, pretože to človek zažije len raz počas kariéry. Pred zápasom som bol nervózny, pretože pochádzam z Bratislavy a chcel som dať gól.

"Niekedy vo februári by sme mali vrátiť už späť, tak dúfam, že to stihnú a príde viac ľudí na zápasy."

"Bolo to krásne, či to zažijete v kariére ako hráč alebo tréner, vždy si to budete pamätať do konca života."

Krásny zážitok, vravel brankár Durný

Zvolenčania hrali aj na "Winter Classic" v roku 2019 na banskobystrických Štiavničkách a vtedy zdolali Banskú Bystricu 3:2.

V Bratislave sa však presadil len Marek Hecl, ktorý na začiatku tretej tretiny vyrovnal.