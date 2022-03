Jeho gól musel potvrdiť videorozhodca. Slafkovský hviezdil vo Fínsku

Slafkovský bol tiež najlepším strelcom olympijského turnaja na ZOH v Pekingu a zdá sa, že zaujme aj skautov v NHL.

Podľa posledných odhadov kanadského portálu Sportsnet by sa dokonca mohol stať draftovou dvojkou. Ak by sa mu to podarilo, stal by sa najvyššie draftovaným Slovákom v histórii NHL.

Tabuľka