Nemajú zmluvy, čo ďalej? Šesť Slovákov, ktorých budúcnosť v NHL je nejasná

Niektorí o ňom hovoria ako o starom či nepotrebnom hráčovi. No bude to práve Tomáš Tatar, kto spomedzi Slovákov na trhu zaujme najviac.

Momentálne však môže rokovať len so Seattlom. Ak sa do júla nedohodnú, znova sa ocitne na trhu s voľnými hráčmi.

Už teraz sa vyrojili všemožné špekulácie. Nick Villano z Pucks and Pitchforks, portálu špecializujúceho sa na New Jersey Devils, ho napríklad zaradil medzi adeptov na návrat do tohto klubu.

Michael DeRosa z The Hockey Writers si myslí, že by zapasoval do Pittsburghu alebo Bostonu, kde potrebujú viac bodov od spodných útokov, či do Minnesoty, kde budú mať priestor pod stropom a môžu ho priviesť bez rizika.

Tak či onak, predpovedať sa nedá nič, lebo Tatar v minulosti potvrdil, že skúšať nové veci sa nebojí.

Pavol Regenda

“Myslím si, že každý jeden zápas je sledovaný. Nikdy nevieme, kto sa pozerá. Ešte neviem, čo bude ďalšiu sezónu, ale verím, že keď odohrám dobrý šampionát, môže mi to pomôcť. Aj tu sú skauti a dokážu si pozrieť naše striedania, takže určite nám to vie pomôcť.”