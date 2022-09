Nádherný bekhend! Tatar strelil druhý gól v druhom prípravnom zápase

NEW YORK. Tomáš Tatar strelil proti New Yorku Rangers nádherný gól. Puk prevzal za stredovou červenou čiarou, prešiel okolo elitného obrancu Adama Foxa a bekhendom ho poslal do opačného horného rohu bránky.

Svojim gólom zvýšil náskok Devils proti Rangers na 4:1. Diabli nakoniec zvíťazili 5:2.