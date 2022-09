Tatar môže priniesť zázraky. Spravia Devils s mladými hviezdami krok vpred?

NEW JERSEY. New Jersey Devils majú nádejný tím a čaká ich cesta nahor. Takéto frázy počúvame o tomto tíme v posledných rokoch často, ale stále čakáme na ich naplnenie.

Počas posledných desiatich sezón postúpili do play off len raz. Momentálne držia sériu štyroch sezón bez vyraďovacej časti.

Tridsaťjedenročný Slovák nastúpil už do jedenástich sezón v NHL. Za Detroit, Vegas, Montreal a New Jersey odohral dohromady 701 zápasov s bilanciou 407 bodov (191+216).

Zároveň on sám mal vždy solídnu streleckú úspešnosť. V minulej sezóne premenil 11,4 % svojich striel. To je dosť dobré na útočníka NHL, ale pre Tatara to bola najhoršia úspešnosť v rámci jeho jedenástich sezón v profilige. To ho obralo o viac gólov.

O smolnom ročníku pre Tatara svedčí aj to, že s ním na ľade premieňal tím v hre 5 na 5 len 6,8 % striel, čo je jeho kariérne minimum. To ho obralo o nejaké asistencie.

Keď bol Tatar na ľade, Devils inkasovali oveľa častejšie ako skórovali, a to napriek tomu, že s ním mali viac očakávaných gólov, striel a nebezpečných šancí ako súper. Za tento fakt mohla jednak nízka strelecká úspešnosť, ale zároveň veľmi zlé výkony brankárov tímu.

Dá sa očakávať, že v budúcom ročníku by to mohol napraviť a jeho výkony by mohli nabrať progres k pozitívnejším hodnotám.

Od forvarda sa to dá očakávať. Aj model magazínu The Athletic odhaduje, že Tatar nastúpi do 79 zápasov, strelí 16 gólov a pripíše si 25 asistencií. 30-bodový zisk z minulej sezóny by tak navýšil na 41 bodov. Osem z jeho bodov podľa nich príde v presilovej hre.

Aj blogy zamerané na klub Devils očakávajú od Tatara lepší rok.

"Tomáš Tatar musí hrať za Devils lepšie," píše Nick Villano pre portál pucksandpitchforks.com a dodáva, že motivovať by ho mohol fakt, že po sezóne nemá kontrakt.