Hokejové kluby sa nedohodli so zväzom, chcú založiť vlastnú súťaž

"Náš pohľad je taký, že Slovan bude vždy hrať pod SZĽH. Slovan nepôjde do ligy, kde nebudeme mať možnosť spolupracovať so SZĽH. Môžeme ísť do zahraničnej ligy, ale musíme mať možnosť spolupracovať. Ak hrozí, že by boli dve ligy, v takom prípade tu Slovan určite zostane a so Zvolenom, Michalovcami – a hovorí sa ešte aj o Trenčíne – vytvoríme ligu pod zväzom. A tvrdíme, že do dvoch rokov sme na takej výkonnosti ligy ako predtým. Pokiaľ sa to rozdelí, my vytvoríme extraligu s ôsmimi mužstvami. Koľko budú mať oni mužstiev, to ja neviem," tvrdil Hrubý ešte v marci.

Aktuálne sa zdá, že Trenčín sa pridal do novej súťaže a Zvolen váha.

Hrubý dlhodobo tvrdí, že má záujem, aby ligu zastrešoval SZĽH. Ak by ostatné extralaigové kluby vytvorili paralelnú súťaž, prišli by o divácky atraktívne mužstvo.

Stanovisko SZĽH k vyhláseniu klubov Profesionálnej hokejovej ligy zatiaľ nie je známe.