Víťazná séria slovenskej sedemnástky sa skončila. Rozhodli presilovky, hovorí tréner

Ivan Králik, hlavný tréner SR 17: "Na medzinárovnom fóre nie sú jednoduché zápasy, obzvlášť ak hráte na takomto silnom turnaji. Sme radi, že môžeme hrať proti kvalitným súperom, lebo tieto merania síl posúvajú chlapcov. Bol to náročný duel, ale chlapci sa ho zhostili veľmi dobre a podali kvalitný výkon. Rozhodli však naše nevyužité presilovky, lebo na takejto úrovni ich potrebujete využívať. To, čo nás včera zdobilo, jednoduchá hra a premieňanie streleckých príležitostí, to nám dnes nevychádzalo. Presilovky neboli z našej strany zlé, ale trochu viac sme v nich vymýšľali a prekombinovali. Viackrát sme trafili nášho cloniaceho hráča, niektoré puky nám skákali v bránkovisku. Nemôžeme sa na to vyhovárať, ale z hľadiska hry 5 na 5 podali chalani perfektný výkon a boli sme Švédom viac než vyrovnaný súper. Proti Česku to bude dobrý korčuliarsky zápas a my chceme túto reprezentačnú sezónu zakončiť víťazne. Stále máme šancu vyhrať tento turnaj, ale potrebujeme vyhrať za tri body. S takým cieľom aj pôjdeme do zápasu.“