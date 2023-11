Po dvoch debakloch zlepšený výkon. Dvadsiatka v prestrelke zdolala Švajčiarov

Ivan Feneš, tréner SR 20: „Ukázali sme si cestu, ako vyhrať zápas. Bol to náročný duel. Švajčiari hrali veľmi organizovane v obrane, avšak naše prvé štyri presilové hry boli stopercentné, čo sme na tejto úrovni dlho nevideli. Aspoň čiastočne sme odčinili výsledok so Švédmi. Duel so Švajčiarmi sme zvládli veľkou bojovnosťou, zodpovednosťou v hre, chuťou zvíťaziť aj za nepriaznivé stavu. Naša prvá päťka bola pri šiestich strelených góloch, čo je skvelá vizitka. Trojici Čiernik, Pobežal, Šotek výborne sekundoval Radivojevič, ktorý bol pri štyroch našich strelených góloch. Kľúčový však bol tímový výkon, ktorý nám umožnil zvíťaziť.“