Spišiaci nahradili Réwaya podobným typom hráča. Prípravu si spestria turnajom vo Francúzsku

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hráči HK Spišská Nová Ves vstúpia do sezóny 2023/2024 s cieľom nepodliezť vysoko nastavenú latku, no prioritnými zámermi pre nich budú ofenzívny hokej, domáce víťazstvá a účasť v play-off.

Káder HK Spišská Nová Ves Brankári: Marcel Melicherčík, Filip Surák, Benjamín Varša Obrancovia: Nerijus Ališauskas, Jeremy Beaudry, Šimon Groch, Igor Merežko, Ľubomír Malina, Dávid Romaňák, Juraj Valach, Adam Žiak, Martin Knižka (na trojmesačnej skúške) Útočníci: Olivier Archambault, Dalibor Bortňák, Todd Burgess, Róbert Džugan, Matej Giľák, Lukáš Hamráček, Juraj Majdan, Rostislav Marosz, Oleksij Myklucha, Anthony Nellis, Ivan Novák, Branislav Rapáč, Martin Šuty, Michael Vandas, Lukáš Vartovník

Po viacerých zmenách je už káder trénera Vlastimila Wojnara uzavretý, otáznik je nad pokračovaním Branislava Rapáča, ktorého trápia zdravotné problémy. Spišiaci si prípravné obdobie spestria aj turnajom vo francúzskom Nice.

Tréner Wojnar: Štvrťfinále je náš cieľ "Tešíme sa naň, stretneme sa tam s Marseille a Nice. Som zvedavý na porovnanie našej a ich úrovne," uviedol tréner Wojnar, pre ktorého bude sezóna 2023/2024 druhá na striedačke Spišskej Novej Vsi.

V premiérovom ročníku dosiahol s tímom historický úspech, ktorým je bronzová medaila. VIDEO: Tréner HK Spišská Nová Ves Vlastimil Wojnar

"Počúvam o tom na každom rohu, je to dosť zväzujúce. Ligu hrá 12 tímov a každý chce vyhrať titul. Každý chce byť priamo v play-off. Bude to ťažké, všetci sa posilnili a my chceme ostať nohami na zemi. Štvrťfinále je náš cieľ a k tomu smerujeme naše úsilie," uviedol Wojnar. "Pomyselnú latku nechceme podliezať, ale zároveň nechceme mať ani veľké vyhlásenia. Nikomu nedáme nič zadarmo a chceme mať identitu tvrdo pracujúceho mužstva. Do každého zápasu pôjdeme pokorne , ale sebavedomo," poznamenal útočník Dalibor Bortňák.

Marosz by mal byť jedným z lídrov

Prípravné zápasy HK Spišská Nová Ves Piatok, 4. augusta: Spišská Nová Ves - Prešov Piatok, 11. augusta: Spišská Nová Ves - Košice Štvrtok, 17. augusta: Spišská Nová Ves - Krakov Piatok, 25. augusta: Spišská Nová Ves - DEAC Utorok, 29. augusta: Poprad - Spišská Nová Ves Streda, 2. septembra: Marseille - Spišská Nová Ves /turnaj v Nice/ Štvrtok, 3. septembra: Nice - Spišská Nová Ves /turnaj v Nice/ Utorok, 8. septembra: Spišská Nová Ves - Poprad

V jeho kádri nastalo niekoľko zmien, ktoré sa týkali najmä zahraničných hráčov. Obsadenie brankárskeho postu bude rovnaké ako v minulej sezóne, zásadnou rekonštrukciou neprešla ani defenzíva a odchody z útoku sa vedenie snažilo nahradiť typologicky podobnými hráčmi. "S vedením sme komunikovali o všetkých hráčov, ktorých sme vyberali po určitej kolektívnej dohode. Chceli sme náhradu za Martina Réwaya a túto pozíciu by mohol zaujať Rostislav Marosz. Je to podobný typ hráča. Odchody Haydena Verbeeka a Kalea Kerbashiana chceme nahradiť Olivierom Archambaultom a Toddom Burgessom," prezradil Wojnar, ktorý Marosza pozná z českej extraligy. Očakáva, že by mal byť jedným z lídrov tímu. "Jednoducho povedané, je to hokejista. Má výborné periférne videnie a cit pre hru. Nie je to excelentný korčuliar, ale je to ten typ hráča, ktorý hokej vie hrať, vie zrýchliť hru a veríme, že nám pomôže."

Rapáč: Skúsil som už všetko možné V úvode spoločnej prípravy je neisté pokračovanie útočníka Branislava Rapáča. Od záveru uplynulej sezóny ho trápia zdravotné problémy, ktoré sa mu nepodarilo vyriešiť ani počas trojmesačnej prestávky.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves počas tréningu. (Autor: TASR)

"Na tréningu, ktorý bol deň pred semifinálovou sériou so Zvolenom, som spravil zlý pohyb. Niečo ma pichlo v slabinách a bolesť sa stupňovala. Celú sériu som odohral s injekciami a tabletkami. Myslel som si, že ak si po sezóne oddýchnem, tak to bude dobré a dá sa to do poriadku. Stal sa však opak, zhoršovalo sa to a magnetická rezonancia ukázala, že je to zápal, navyše chronický a je na mieste, na ktorom sa to ťažko lieči," prezradil Rapáč a k doteraz neúspešnej liečbe. VIDEO: Útočník HK Spišská Nová Ves Branislav Rapáč

"Skúsil som už všetko možné. Bral som tabletky, injekcie, absolvoval som všeličo na Slovensku aj v Česku, ale zatiaľ mi nikto nedokáže pomôcť. Viem, že to mal aj jeden basketbalista, ktorý následne nehral 10 mesiacov a stále nie je fit. Momentálne neviem robiť veci naplno. Pri hokejových pohyboch ma to dosť pichá. Som nastavený tak, že ak to do 2-3 mesiacov neprejde, tak to nebudem siliť. Mám aj plán B aj C. Tréner Wojnar pozná moju situáciu," dodal Rapáč.

Zháňanie sponzorov nebolo jednoduché O zmluvu s vedením klubu zabojuje obranca Martin Knižka, ktorého čaká trojmesačná skúška. "Spravím všetko pre to, aby som sa v tíme udržal čo najdlhšie a ukázal sa v dobrom svetle. Spišská mala už v minulej sezóne výborný tím a aj tentoraz bude v mužstve silná konkurencia. Už počas môjho pôsobenia v Nových Zámkoch sme boli dohodnutí, ale napokon sa to vyvinulo tak, že sa to nezrealizovalo. Potom mi zatelefonoval Rišo Rapáč s tým, že má záujem, aby som prišiel. Vraciam sa skúsenejší a dúfam, že sa mi bude dariť," uviedol Knižka pre TASR.

Tréner Vlastimil Wojnar (vpravo) a Rostislav Marosz počas štartu druhej fázy prípravy klubu HK Spišská Nová Ves. (Autor: TASR)

Branislav Rapáč, rovnako ako v minulých rokoch, pomáhal bratovi Richardovi s prípravou klubu na nasledujúcu sezónu. Popri hráčskych transferoch riešili aj ekonomickú stránku klubu vrátane zháňania sponzorov. Mohlo by sa zdať, že po historickej sezóne bola ich práca jednoduchšia, no podľa Rapáča bol opak pravdou.