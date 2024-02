Narodeniny na Spiši: Domáci oslávenec rozhodol, hosťujúci oslávil tridsiatku prvým gólom

Archambaultovi Zvolen chutí

Zvolenčania sú pre najlepšieho nahrávača ligy obľúbeným súperom. Aj pri prvom domácom víťazstve Spišiakov na začiatku novembra strelil v predĺžení rozhodujúci gól, ku ktorému si pripísal gól a asistenciu v riadnom hracom čase.

Pri druhom rovnakom víťazstve opäť rozhodoval v predĺžení, keď predtým dvakrát nabíjal svojim spoluhráčom.

„Je to asi len šťastie. Neviem. Už som bol dosť unavený a snažil som sa len vystreliť a získať víťazstvo. Som šťastný, že sme vyhrali. Zaslúžili sme si to ako tím, takže je to naozaj dobrý pocit,“ pousmial sa po zápase oslávenec, ktorému rovnako ako spoluhráčom určite aspoň sčasti odľahlo.

„Bol to ťažký zápas. Je dobré, že sme našli spôsob ako ho vyhrať. Pre tím je to veľké víťazstvo a určite sme ho potrebovali. Prežívali sme naozaj zlú krízu.

Zaslúžili by sme si v posledných zápasoch lepšiu karmu, ale je to tak, ako to je. Mali sme skvelé obdobie, ale tak ako každý tím, aj my teraz prechádzame ťažkým obdobím. Verím, že sme to dnes otočili,“ poznamenal Archambault.