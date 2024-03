Tréner Spišiakov Wojnar: Našli sme cestu k víťazstvu, ale dve tretiny sme tam prakticky neboli

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Prvý zápas štvrťfinálovej série medzi Spišskou Novou Vsou a Banskou Bystricou nenarušil sezónnu tradíciu a opäť priniesol víťazstvo domáceho tímu. Tentokrát však až po predĺžení a po nie najlepšom výkone domácich Spišiakov, z ktorého bol rozladený aj tréner Spišiakov Vlastimil Wojnar. „Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, mali sme tam nejaké šance, mohli sme už v prvej tretine odskočiť na viac gólov.

Ale dnes sme to poňali ako 42. kolo základnej časti a nie prvý zápas play-off. Namiesto toho, aby sme sa viac tlačili do brány a súpera už po prvej tretine dostali na kolená, sme si to aj napriek druhému gólu v druhej tretine, zbytočne sťažili.

Druhú a tretiu tretinu sme tam prakticky neboli. Nakoniec sme síce našli cestu k víťazstvu, ale toto určite v ďalších zápasoch stačiť nebude,“ netajil Wojnar napriek víťazstvu 3:2 po predĺžení nespokojnosť s hrou svojich zverencov.

Bez tempa a emócie Keď v šiestej minúte druhej tretiny poslal Anthony Nellis domácich do dvojgólového vedenia, zdalo sa, že Spišiaci vstup do play-off zvládnu. „Sú to vždy tie isté veci. Hokej je už vymyslený a záleží len na hráčoch ako to pojmú. Dnes to poňali tak, že za stavu dva nula si mysleli, že sa nič nemôže stať. Dvakrát z vlastnej presilovky urobíme oslabenie. Potom sa niektorí hráči do hry vôbec nedostanú, lebo na oslabenia nechodia. Tí, čo na nich chodia sú zatavení a rytmus hry je úplne rozbitý. Môžeme si za to sami,“ poznamenal tréner Wojnar, ktorého zverenci dopriali súperovi až sedem presiloviek. Spišiaci v oslabení vstupovali do druhej aj tretej tretiny a napokon aj do predĺženia.

Šťastím pre domácich bolo, že sa Bystričanom v presilovkách vôbec nedarilo. Jednu síce v polovici zápasu pri vylúčení Kaleho Kerbashiana premenili na druhý gól, ale ten rozhodcovia po takmer päťminútovom skúmaní videa pre hru vysokou hokejkou neuznali. „Určite si musíme v ďalších zápasoch dávať viac pozor na vylúčenia, v takýchto dueloch ich nemôžeme mať toľko. Musíme hrať päť na päť. Lebo pri plnom stave na ľade sme podľa mňa lepším mužstvom ako Banská Bystrica,“ povedal útočník Juraj Majdan, ktorý pri rozhodujúcej akcii na začiatku tretej minúty predĺženia vymyslel gólovú prihrávku na Todda Burgessa. „Sme radi, že sme ten prvý zápas zvládli, lebo to bolo po pauze naozaj náročné. Bolo vidieť, že to bolo z našej strany také bez tempa, bez emócie. Verím, že v druhom zápase to bude z našej strany omnoho lepšie a ukážeme svoju silu,“ priznal Majdan.

Radosť hokejistov HK Spišská Nová Ves. (Autor: TASR)

Veria vo vyrovnanie série Nevyužité presilovky považoval za hlavný problém Bystričanov aj ich tréner Raimo Helminen.

„Dokázali sme sa vrátiť do zápasu, ale nedokázali sme využiť presilovky. Neviem, čo k tomu viac povedať,“ stručne zhodnotil prvý štvrťfinálový zápas. Za pravdu mu dal aj útočník Matej Macek, ktorý dostal šancu v prvom útoku po boku Kanaďanov Marcusa Velu a Cartera Thurnbulla. Tomu Macek v druhej tretine asistoval pri kontaktnom prvom góle a vyrovnávajúci druhý v tretej tretine sám strelil, keď využil dobrú prácu celého útoku pred bránkou domácich. „Užíval som si to. Dúfam, že nám to bude padať aj ďalej. V zápase bolo veľa vylúčení, čím sa to kúskovalo. Navyše sme hrali na tri päťky, čím to bolo pre nás ešte ťažšie. Škoda, že sme nedokázali využiť presilovky v zápase a ani tú na začiatku predĺženia.

Takmer hneď po nej strelili domáci víťazný gól. Je to škoda. Dnes mali trochu viac šťastia,“ hodnotil zápas dvojbodový Macek, ktorý verí, že v druhom zápase sa dnes šťastie prikloní na stranu Bystričanov a domov sa budú vracať za vyrovnaného stavu štvrťfinálovej série: „Podarilo sa nám vyrovnať dvojgólový náskok. Možno, keby sme mali trochu viac šťastia, tak sme to mohli aj otočiť. Ale nič sa nedeje. Vedú v sérii, ale urobíme všetko pre to, aby sme sériu v druhom zápase vyrovnali. Musíme hrať svoju hru, hrať dobre v obrane a najmä využívať šance.“

