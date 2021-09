Košičania sa v prehrách nechcú vŕtať. Je to len moja vina, vravel tréner

"Bol to zatiaľ len prvý zápas. Myslím si, že sa to ešte časom vyhrotí. Očakávam, že to budú kvalitné derby súboje, ktoré budú atraktívne pre divákov aj pre nás hráčov," uviedol Čacho.

"Je to Slovenský pohár, chceme v ňom vyhrávať a byť úspešní. Sú to pre nás dôležité zápasy, ktoré berieme aj ako prípravu na ligu," skonštatoval Slovák.

Jeho spoluhráč Aurel Nauš, ktorý sa tiež gólovo presadil, si zo zápasu odniesol menšie zranenie.

Pred novinárov predstúpil s obviazanou rukou, no s úsmevom na tvári.

"V druhej tretine som zblokoval strelu. Puk ma však zasiahol do prstu na ruke. Mám to zrejme narazené. Po návrate do Prešova zbehnem na pohotovosť. Vyzerá, že je to len opuchnuté. Verím, že sa to do pár dní zahojí," zaželal si Nauš.