Na turnaj sa namotivovali drvivou výhrou. Slovenky chcú bojovať o návrat do vyššej súťaže

Vlani v lete slovenské hokejistky vypadli z A-skupiny I. divízie, pod vedením trénera Miroslava Mosnára teraz budú bojovať o návrat do "II. ligy".

Slovenky vstúpia do svetového šampionátu v Rige duelom proti domácim Lotyškám, nasledovať budú stretnutia proti Slovinkám, Britkám, Taliankam a Poľkám.

Veľa dievčat z ŠKP Bratislava pôsobí aj v reprezentácii, takže nám to určite zlepšilo náladu,“ povedala brankárka Andrea Rišianová podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

"Snáď sme sa rozstrieľali a pôjde nám to podobne aj v zápasoch na šampionáte. Celkové prvenstvo v EWHL nám dodalo pohodu.

"Je to výborný pocit byť opäť súčasťou tímu a reprezentovať krajinu na majstrovstvách sveta. Šampionát je vždy vrchol sezóny.

Hlavný kouč Mosnár na MS nominoval 20 korčuliarok a dve brankárky. Pred turnajom káder národného tímu opustili brankárka Adriána Štofanková, obrankyňa Lily Stern a útočníčka Laura Jancsóová, po dlhšej prestávke sa do reprezentácie vrátila Iveta Klimášová.

Z turnaja v Rige postúpia do A-skupiny I. divízie MS iba víťazky podujatia. "Chceme ísť krok po kroku, od zápasu k zápasu, a veríme, že všetky budú úspešné.

Teraz sa sústredíme na úvodný duel s Lotyšskom, ktorý chceme zvládnuť. O súperkách na turnaji veľa nevieme a možno je to aj dobre. Pôjdeme do všetkých súbojov stopercentne koncentrované a s plným nasadením,“ vyhlásila Rišianová.

Na medzinárodnej scéne Slovenky čakajú na víťazstvo už rok, doteraz naposledy v apríli 2023 zdolali Rakúšanky.

"Myslím si, že v tíme to nie je cítiť. Dievčatá hrali proti súperkám z vyšších divízií, a tak to nie je správne merítko. Samozrejme, na šampionáte v Rige si chceme vybojovať postup späť do A-skupiny I. divízie.

Musíme však ísť od zápasu k zápasu, aby sme nezakopli. Na konci turnaja bude rozhodovať počet bodov, a tak bude dôležité, aby sme zvládli každý duel,“ dodala Klimášová.