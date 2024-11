Slováci v Nemecku diktovali hru, boli aktívni. Šatan: Výsledky hovoria za všetko

Vo veľa prípadoch diktovali hru, boli aktívni. Takže vzhľadom na to, že sme mali vcelku mladé mužstvo doplnené aj o nováčikov, tak to vôbec nebolo poznať. Chalani hrali s nasadením a výsledky hovoria za všetko," uviedol Šatan.

Potešil ho aj charakter tímu, keďže Slováci mali už pred posledným zápasom proti Dánsku istotu triumfu na turnaji, no napriek tomu z nich sršala energia a so severanmi chceli zvíťaziť.

"Niekedy to nie je dobré, že zápas už v podstate nebol o tom, či vyhráme turnaj. Väčšinou sme na tomto turnaji vždy hrali posledný deň s Nemcami a mohli sme skončiť aj prví, aj tretí, takže sme boli zvyknutí na to, že sme museli bojovať až do konca.

Táto situácia bola iná. Chalani mali len pol dňa a jednu noc na to, aby si oddýchli a museli znovu nastúpiť. Takže veľmi krátky oddych. Preto poviem, že aj za výkon v dnešnom zápase musím dať klobúk dole," dodal Šatan.