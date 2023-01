Slovenky zdolali domáce Američanky, obrankyňa Vysokajová sa blysla hetrikom

Hokej na Svetovej zimnej univerziáde 2023 - skupinová fáza žien

"Proti Amerike nehráme často a sme veľmi rady, že sme to uhrali do víťazného konca. Máme z toho obrovskú radosť a určite to nebolo jednoduché. Naťahovali sme sa o každý gól a som šťastná, že sa to napokon skončilo v náš prospech.

Baby boli super. Prihrávali mi to na modrú a ja som strieľala. Popadalo to tam a som rada, že som pomohla k tímovému úspechu," povedala po svojom prvom reprezentačnom hetriku Vysokajová pre portál hockeyslovakia.sk.

Frühaufová: Je krásne, že sme zvíťazili

Slovenky v stretnutí ani raz neprehrávali a pripísali si cenný triumf.