Slovensko predstavilo nomináciu v príprave na MS U20. Niekoľko hviezd v nej chýba

„Sme radi, že na zozname je veľa skvelých mien, ktoré pricestujú už do kempu na Slovensku. Platí však, že štartovacia čiara je pre každého hráča rovnaká a aktuálna nominácia zďaleka nie je finálna.

Trénerský štáb pod vedením Ivana Feneša nominoval na päťdňový kemp 27 hráčov. Nejde však o uzavretý zoznam, šancu majú aj ďalší reprezentanti v kategóriách do 18 či 19 rokov.

ZVOLEN. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa chystá na štart záverečnej prípravy pred blížiacim sa juniorským svetovým šampionátom. Začne ju 11. decembra vo Zvolene.

Pevne však verím, že pohodu, ktorú aktuálne majú, prenesú aj do reprezentácie,“ povedal pre hockeyslovakia.sk tréner Ivan Feneš.

Súčasťou nominácie je aj najlepší brankár posledných MS do 20 rokov Adam Gajan či kapitán "osemnástky" na úspešnom šampionáte Maxim Štrbák.

Vo Zvolene sa predstavia viaceré opory. Platí to o prvokolových výberoch draftu do NHL Filipovi Mešárovi, Daliborovi Dvorskom a Samuelovi Honzekovi.

"Už v lete sa začal jeho veľký hokejový progres počas Hlinka Gretzky Cupu a pokračoval v ňom aj v úvodných týždňoch sezóny. Takéto ťahy so 16-ročnými hráčmi v záverečnej príprave na juniorský šampionát sme si vyskúšali už v minulosti. Či to bol Šimon Nemec, Dalibor Dvorský alebo Maxim Štrbák. Chalani dostali šancu a chopili sa jej výborne,“ zdôvodnil Feneš.

V zostave zatiaľ chýba Adam Sýkora, ktorý by sa mal k mužstvu pripojiť až po presune do dejiska šampionátu do Švédska. O štarte Šimona Nemca alebo Juraja Slafkovského na šampionáte sa zatiaľ z oficiálnych zdrojov nevie nič.

Dvadsiatka absolvuje po odchode do Švédska prípravné duely s Fínmi (19. decembra o 18.00) a Nemcami (22. decembra o 19.00). MSJ začne 26. decembra o 12.00 proti vlaňajším strieborným medailistom z Česka.