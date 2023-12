Nedarilo sa ani sedemnástke, podľahla Švédsku. Mali sme veľký rešpekt, zhodnotil tréner

/zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Ivan Králik, tréner SR 17: "Z našej strany to bol veľmi dobrý zápas, mohli sme dosiahnuť aj lepší výsledok. Škoda, že v úvodnej tretine sme mali príliš veľký rešpekt, predovšetkým v útočnej tretine sme nepodržali puk a veľmi rýchlo sme sa ho zbavovali. Od stavu 0:3 to však bol jeden perfektný kolektívny výkon. Úvodné tri góly ovplyvnili výsledok, napriek tomu sme sa dostali do zápasu. Veľká škoda, že za stavu 2:3 sme nevyužili presilovku.

Celé dve minúty sme hrali v útočnom pásme, vypracovali sme si niekoľko dobrých príležitostí. No nepodarilo sa nám vyrovnať, hneď po presilovke sme urobili dve chyby a Švédi nám opäť ušli na rozdiel troch gólov. Od stavu 0:3 to bol z našej strany perfektný výkon až do konca.

V nedeľu očakávame proti domácemu Fínsku rovnako korčuliarsky duel ako so Švédskom, založený na množstve osobných súbojov. Naše výkony na tomto turnaji gradujú od zápasu k zápasu. Proti Švajčiarom to nebolo príliš dobré, ale proti Česku a Švédsku to bolo oveľa lepšie. Verím, že v tom budeme pokračovať a proti Fínsku to bude kvalitný výkon s úspešným výsledkom."