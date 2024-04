Dvadsiatka s prvou výhrou na turnaji. Hrali sme spolu to, čo sme chceli, hovorí kapitán Barcík

Kapitán a obranca mužstva Samuel Barcík uviedol, že to bol veľmi bojovný výkon celého tímu.

POPRAD. Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvládli svoj tretí zápas na domácom Turnaji piatich krajín v Poprade a pripísali si prvé víťazstvo.

Slovákom vyšla najlepšie prvá tretina, ktorú zvládli 2:0. V 7. minúte sa Róbert Fedor elegantne zbavil súperovho obrancu, vymenil si puk s Tomášom Pilátom a kombináciu zakončil do odkrytej bránky.

Nadviazal na neho Epepješi, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča na slovenskej strane: "Veľmi sa teším, že sa nám to podarilo. Každé víťazstvo na tejto medzinárodnej úrovní sa počíta. Som rád, že to prišlo v tomto stretnutí."

"Vzopreli sme sa, hrali sme spolu to, čo sme chceli. Samozrejme, boli tam malé chybičky. Som však rád, ako sme zlepšili všetky malé veci od prvého zápasu. Aj to nám prinieslo víťazstvo," povedal S. Barcík pre TASR.

"Dôležitá bola prvá tretina, veľmi dobre sme ju zahrali a dali sme dva rýchle góly. Potom sa nám to už podarilo udržať," skonštatoval Eperješi.

Švajčiari síce znížili ešte v druhom dejstve na 2:3 zásluhou Lenna Zehndera a Noamma Holzera, ale to bolo z ich strany všetko.

"Zápas sa lámal, keď sme strelili tretí gól. Mohli sme pridať aj ďalšie, boli tam strelecké pokusy, ktoré mohli skončiť v súperovej bráne. Na druhej strane, aj my sme poskytli súperovi šance. Chalani však hrali obetavo, blokovali strely, čo sa na takejto úrovni očakáva a podržal nás aj brankár," uviedol Štrbák.

V 26. minúte upravil Dávid Havadej počas presilovej hry už na 3:0 a práve to považoval asistent trénera Martin Štrbák za dôležitý okamih.

Majú veľmi kvalitný tím s dobrou organizáciou hry a na to sme sa aj pripravili. Dali sme konečne góly a využili svoje šance.

"Bolo to veľmi upracované. Pred zápasom sme mali míting, kde sme si rozobrali, čo Švajčiari hrajú.

Kapitán S. Barcík po stretnutí prezradil, ako využil tím piatkové voľno: "Mali sme dobrý tréning a spolu s trénermi sme sa rozprávali, čo treba zlepšiť. Pozerali sme, ako hrali Švajčiari predtým a fungovalo to."

Švajčiari sa síce vrátili do hry, ale mohli sme si za to sami. Je však potešiteľné, že sme hrali aktívne aj v tretej tretine.

Chlapci to vďaka svojej húževnatosti dotiahli do víťazného konca," dodal Štrbák, ktorý pri absencii Ivana Feneša (odcestoval so SR 18 na MS) viedol mužstvo z pozície hlavného trénera.