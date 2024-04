Ďaleký východ sľubuje úchvatnú kulisu. Švajčiari budú agresívni, varuje Petrovický

HUMENNÉ. Býval tu kvalitný volejbal, bohatú históriu tu má aj futbal. Ale že do Humenného príde hokejová reprezentácia, to si ešte pred pár rokmi nevedel predstaviť takmer nikto.

Zaujali ich dediny

Niektorí hráči či tréneri zavítali pod Vihorlat po prvý raz.

“Tešíme sa na to. Musím sa priznať, ešte nikdy som tu nebol. Bude to skvelé. Máme pár dní na to, aby to boli úspešné zápasy hrané pred skvelou atmosférou,“ povedal majster sveta a súčasný asistent trénera Róbert Petrovický.

Hráči sa zhodli v tom, že je dôležité priviesť vrcholový hokej aj mimo stálych destinácií.

VIDEO: Mário Grman počas zrazu pred MS v hokeji 2024