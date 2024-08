Šestnástka neudržala trojgólový náskok. Emočne sme klesli, hodnotil tréner

Michal Macho, tréner SR 16: "Vstúpili sme solídne do prvej tretiny, vytvárali si šance a šli do náskoku 3:0, hoci súper mal fázy, v ktorých bol nebezpečný. V prestávke sme si povedali, aby sme zotrvali v súčasnom hernom nastavení. Prvých osem minút druhej tretiny bolo dobrých, viacero šancí volalo po góle, ale urobili sme dve rýchle chyby za sebou, súper to využil a my sme emočne klesli. Nemci vyrovnali.

Chlapcov sme naďalej nabádali k našej hre z prvej tretiny. Hra bola vyrovnaná, škoda nešťastného gólu, ktorý sme inkasovali vysokou hokejkou, dalo by sa polemizovať, či bol regulárny alebo nie. Zrazilo nás to na kolená. Platí však, že každá prehra je na niečo dobrá. Ukáže nám chyby, ktoré máme zlepšiť a chlapci sa presvedčia, že každé, hoci len chvíľkové poľavenie, nás môže stáť dobre rozohraný zápas na medzinárodnej úrovni."