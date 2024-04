Slováci pokračujú prípravu proti Nemcom. Možno budú lepší ako Švajčiari, vraví Frühauf

"Myslím si, že sa to teraz nebude líšiť od zápasov, ktoré sme s nimi odohrali. Budú hrať to isté, budú dohrávať súboje," povedal pre TASR Kašlík.

Dvadsaťjedenročný útočník sa v tejto sezóne presadil proti tomuto súperovi dvakrát a chcel by sa aj do tretice: "Samozrejme bol by som rád, ale dôležitejšie bude, ak budeme víťaziť.

Začali sme prípravu dobre, verím, že v tom budeme pokračovať. Mne sa proti Nemecku hrá dobre, je to hlavne o korčuľovaní, čo je moja prednosť."