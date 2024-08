Do siene slávy pribudne ďalší člen zlatej generácie. Je to obrovská pocta, hovorí

Topoľčianskeho rodáka vystrelilo do veľkého hokeja pôsobenie v Slovane od sezóny 1994/95 a juniorskú reprezentáciu pomohol v tých časoch dostať z C-kategórie MS do elitnej spoločnosti.

Neskôr pôsobil v Edmontone, Anaheime a New Yorku Islanders. V NHL nastúpil spolu na 883 duelov v základnej časti so ziskom 495 bodov (128+367), v play-off pridal 28 štartov (0+8).

Do NHL ho v roku 2000 zo 118. miesta draftovali Los Angeles Kings. V kalifornskom klube prežil najkrajšie obdobie profiligového života, strávil v ňom sedem sezón a vypracoval sa do pozície asistenta kapitána.

"Informáciu o prijatí do Siene slávy slovenského hokeja som prijal od Mira Šatana. Je to obrovská pocta. Veľmi si vážim, že sa môžem zaradiť medzi legendy slovenského hokeja.

Je to tiež zadosťučinenie pre mojich rodičov, ktorí si to odmalička celé oddreli so mnou. Nielen ja, ale aj oni si to budú veľmi vážiť a budú pyšní," povedal Višňovský pre hockeyslovakia.sk.