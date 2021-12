Prikrčil sa a potom hlasno zreval. Vyžmýkali sme sa, vravel líder Košíc

KOŠICE. Svojim spoluhráčom rozdáva milimetrovo presné prihrávky. Tentoraz bol na opačnej strane.

Kapitán HC Košice Michal Chovan rozhodol gólom duel s Liptovským Mikulášom. Spoza bránky ho precíznou nahrávkou našiel ruský útočník Denis Parshin.

„Oceliari“ sa s posledným tímom tabuľky poriadne vytrápili. Až desať minút pred koncom ich spasil zvolenský rodák, ktorý zariadil výhru 2:1.

„Vyhrali sme síce len o gól, ale ak by sme ich dali aj viac, stále by sme získali do tabuľky len tri body. Poriadne sme sa vyžmýkali, bojovali sme až do konca. Je jedno, s akým súperom sme hrali, dôležité je víťazstvo,“ skonštatoval Chovan.