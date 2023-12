Mladíci bojujúci o MS U20 nestačili na Kanadu. Prehrali rozdielom triedy

Martin Dendis, tréner SR: "Do zápasu sme vstúpili veľmi aktívne. Boli sme silní v hre s pukom, vyhrávali osobné súboje, pre súpera sme boli nepríjemní a vytvárali si šance. Kanaďanov sme prinútili faulovať, vďaka čomu sme šli do vedenia. Škoda, že sme neboli efektívnejší. Do druhého dejstva sme nevstúpili tak aktívne a inkasovali sme. Šance síce boli, ale chýbal nám dôraz pred súperovou bránkou. V závere tretiny sme navyše šli do oslabenia na päť minút po nešťastnom faule. Kanaďania strelili tri góly a naklonili duel na svoju stranu. Musíme sa poučiť, zlepšiť disciplínu. Takisto sa musíme viac tlačiť do predbránkového priestoru. Strelecké pokusy boli vyrovnané, ale skóre hovorí pre súpera. A to preto, že sme neboli dostatočne pred súperovým brankárom. Verím, že sa dobre nastavíme na ďalší zápas."