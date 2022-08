ONLINE: Slovensko - Kanada dnes (Hlinka Gretzky Cup 2022, hokej)

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v úvodnom vystúpení na hlavnom turnaji Hlinka Gretzky Cup 2022 v kanadskom Red Deere so Švédskom 1:4. Naši chlapci však napriek nepriaznivému skóre podali dobrý výkon. Ich ďalší súper je domáci tím Kanady. Stretnutie sa začína dnes v noci o 3.00 nášho času.



Kanaďania sú najväčším favoritom domáceho turnaja. Generálku proti Fínsku zvládli na výbornú a výber Suomi zdolali 6:0. V úvodnom vystúpení si mladí Kanaďania zmerali sily so Švajčiarmi, ktorých vyprášili nemilosrdne 14:0. Hattrick zaznamenal Gauthier, po štyri kanadské body si pripísali Allen a Ritchie.



Naši chlaoci obhajujú na turnaji strieborné medaily. Generálka nám nevyšla, USA sme podľahli vysoko 0:8. V pondelok večer sme nastúpili na náš prvý ostrý duel proti reprezentácii Švédska, ktorej sme, ako už bolo spomenuté, podľahli 1:4. Náš jediný gól strelil Samuel Barcík. Po Kanade nás dnes večer o 23:00 čakajú v základnej skupine ešte Švajčiari.





NOMINÁCIA SLOVENSKA:



Brankári: Jakub Irsák (MMHK Nitra), Damian Slávik (HC Slovan Bratislava), Samuel Urban (MŠK Púchov).



Obrancovia: Richard Baran (Lidingö Vikings/Švéd.), Samuel Barcík (HKM Zvolen), Adam Beluško (HC Košice), Jakub Chromiak (HK Dukla Trenčín), Richard Ďurina (HK Dukla Trenčín), Leo Eperješi (HC Košice), Maxim Petras (HC Slovan Bratislava), Milan Pišoja (MŠK Púchov).



Útočníci: Adam Cedzo (HC Oceláři Třinec/ČR), Peter Cisár (HOBA Bratislava), František Dej (HC Slovan Bratislava), Daniel Alexander Jenčko (Malmö Redhawks/Švéd.), Roman Kukumberg (HC Slovan Bratislava), Viliam Kurila (HK Mládež Michalovce), Ondrej Maruna (HK Dukla Trenčín), Ondrej Molnár (HK Nitra), Andrej Párička (HK Dukla Trenčín), Juraj Pekarčík (MMHK Nitra), Tomáš Pobežal (MŠK Púchov), Kamil Rohaľ (HK Mládež Michalovce), Samuel Sisik (SaiPa/Fín.), Ľuboš Stahoň (HK Dukla Trenčín).