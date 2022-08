Feneš chystá proti Kanade zmeny, Petrovský zažije veľkú premiéru

EDMONTON. So zmenami v zostave a chuťou odčiniť nevydarený duel s Čechmi nastúpia slovenskí hokejisti do 20 rokov o polnoci zo štvrtka na piatok SELČ na druhý duel MS proti domácej Kanade. V stredu absolvovali kratší, no intenzívny tréning.

Tréner Ivan Feneš už po stretnutí s Čechmi a prehre 4:5 avizoval, že jeho zverenci sa na šampionáte nemôžu prezentovať hokejom, aký hrali predovšetkým v druhej tretine otváracieho duelu.