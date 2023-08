Z brankárskej trojky je hrdina. Šampióni sa vždy vrátia späť, vraví tréner Dendis

TRENČÍN. Bežali posledné sekundy zápasu a slovenskí hokejisti do 18 rokov sa bránili proti fínskemu náporu. K prvým bodom na Hlinka Gretzky Cupe boli veľmi blízko.

Fíni, hoci bola remíza, hrali bez brankára. Len výhra za tri body by znamenala ich postup do semifinále. Za stavu 1:1 búšili do unavených Slovákov a brankára Martina Haronika.

Chýbali necelé tri sekundy, aby duel medzi Fínmi a Slovákmi došiel do prekvapivého predĺženia. Nestalo sa.