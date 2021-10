Trenčín podľahol aj nováčikovi z Prešova, Poprad a Nitra deklasovali súperov

Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Našou snahou bolo nadviazať na solídny výkon zo zápasu v Spišskej Novej Vsi. Vedeli sme, že nás čaká konsolidované mužstvo z Nových Zámkov po vysokej výhre nad Prešovom. Prvá tretina nám vyšla doslova unikátne. Sme šťastní, že sme odčinili domácu prehru s Banskou Bystricou. Záaps sme mali od začiatku do konca vo vlastných rukách a výsledok zodpovedá predvedenej hre."

Gergely Majoross, tréner Nových Zámkov: "Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Môj tím je inak vysoko konkurencieschopný, konsolidovaný a predvádza rýchly hokej, ale proti Popradu sme boli všade neskoro a prehrávali sme súboje. Poprad je jeden z najlepších tímov v lige. Mali sme tam šance vrátiť sa späť do zápasu, ale nevyšlo nám to. Čaká nás ešte dlhá cesta."