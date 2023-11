Slováci skvele finišovali a zatlačili Dánov. Na body to však nestačilo

Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Zaostávali sme hlavne v prvej polovici zápasu. Úprimne, Dáni nemali vydarený prvý zápas a hovorili sme hráčom, že to budú chcieť odčiniť. Vybehli na nás, mali prevahu v súbojoch a vyrážali do rýchlych brejkov. To chalanov trochu prekvapilo. Ale zápas nám veľa ukázal a v závere hráči ukázali, že sa chceli pobiť o výsledok. Chýbala jedna presná strela."

Miloš Roman, strelec gólu SR: "Dáni mali lepší štart do zápasu, boli agresívnejší, boli sme o krok pozadu. Urobili si náskok a to sa ťažko doháňa. Ale bojovali sme do poslednej minúty. Škoda, že sa nepodarilo dostať duel do predĺženia."

Lukáš Cingel, strelec gólu SR: "Dáni boli silnejší v súbojoch. Veľmi sme si nepomáhali, keď nás prečíslili to bolo vidieť. Som rád, že sme to nezabalili a snažili sme sa so zápasom niečo urobiť. Ale energiu, ktorú sme mali na konci, tá nám chýbala na začiatku."

Peter Čerešňák, v zápase 0+3: "Prehrávali sme súboje. V tomto sme zaostávali celý zápas. Ale dokázali sme potrestať fauly Dánov. Musíme však pridať, zajtra nás čaká ešte ťažší súper."