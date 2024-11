Konečne som sa dočkal, tešil sa Ramsay. V Nemecku vyzdvihol výkony nováčikov

Je to náročný turnaj. Hrá tu veľa mladých hráčov, ktorí majú šancu presadiť sa a my nie sme výnimka. Naši hráči odviedli skvelú prácu," povedal tréner SR.

"Bolo to veľmi dlhé a hrať na druhý deň o 11.30 nie je ľahké. Určite na to nie som zvyknutý. Dáni hrali tvrdo a rýchlo a najmä v prvej tretine nám dali poriadne zabrať. Ale našli sme spôsob, ako zvíťaziť. Hrali sme ako tím, správali sme sa ako tím a spolupracovali sme."

Nečakanú pauzu komentoval aj asistent Peter Frühauf: "Je to veľmi ťažké smerom k hráčom. Keby sa to stalo v druhej tretine, alebo napríklad na konci prvej, tak my ten priestor využijeme na to, aby sme si poopravili nejaké veci, nejaké chybičky. Ale takto hneď na začiatku zápasu je to ťažké.

Viacerí chlapci sú veľkí profesionáli, Peťo Cehlárik príde tri hodiny pred zápasom, aby si načasoval svoju rozcvičku presne do úvodného buly. Ale z čoho som bol naozaj prekvapený, je, že tak ako po prvej, aj po druhej pauze oba tímy prišli v neskutočnom tempe.

Takže je tam veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvnia sústredenie, koncentráciu ako mentálnu, tak aj fyzickú a svalovú. Takže musím dať obrovský kredit ako našim hráčom, tak nemeckým, že ukázali také výkony, aké sme videli včera."