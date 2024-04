Česi nemali zľutovanie. Krutá facka, ale dobrá lekcia, hovorí tréner Feneš

POPRAD. Slovenským hokejistom do 20 rokov výsledkovo nevyšiel prvý duel na domácom Turnaji piatich krajín v Poprade a s Českom prehrali vysoko 2:7. Podľa trénera Ivana Feneša výsledok nezodpovedá priebehu hry, keď ešte v polovici tretej tretiny mladí Slováci prehrávali len o gól. Súper však potom skóroval štyrikrát a hetrikom sa blysol Tadeáš Kalužík.

"Mali sme dobrý vstup do zápasu a aj niekoľko ďalších sľubných momentov. Súper však ukázal, že tu má hráčsku kvalitu, v tíme majú deväť hráčov zo zámoria.

My sme mužstvo postavili prioritne zo slovenskej juniorskej ligy a možno aj toto je odkaz, o akých hráčoch sa rozprávame. Medzinárodný ľad vyžaduje koncentráciu počas celých 60 minút a my sme ju stratili v záverečných piatich minútach duelu. Chceli sme stiahnuť brankára a vyrovnať stav, no urobili sme hlúpy faul a nechali si potom streliť tri góly. Krutá facka, ale dobrá lekcia pre chlapcov," uviedol tréner Feneš pre TASR.

Klečka: Len sme odhadzovali puk Slovákom pritom vyšiel úvod a Lukáš Klečka už po 21 sekundách zakončením spomedzi kruhov prekonal Vojtěcha Hambálka. Krídelník prvej formácie v polovici prvej časti upravil na 2:0, no odvtedy si už český brankár udržal čisté konto. Súper bol postupne aktívnejší aj strelecky (52:15), no do dvojgólového vedenia sa dostal až v tretej časti. V závere potom troma presnými zásahmi v priebehu 63 sekúnd už len upravil výsledok. "Prvá tretina bola najlepšia. V ďalších dvoch sme sa báli hrať s pukom a len sme ho odhadzovali. Nehrali sme to, čo sme chceli a v záverečných desiatich minútach to už bola len bodka za výkonom," povedal dvojgólový Klečka, ktorý hrá vo švédskej juniorke za Södertälje. V tejto sezóne odohral 34 zápasov a získal 43 bodov (15+28). Po stretnutí porovnal, v čom je pôsobenie v klube odlišné od medzinárodných duelov: "Určite je to rýchlejšie. To je najväčší rozdiel a vo Švédsku mám viac času s pukom. Tu je to rýchle a hneď je pri mne hráč. Musím rýchlejšie posúvať puky a viac za ním korčuľovať."

Treba mať kvalitu, hovorí tréner Slovákov čakajú na kvalitne obsadenom turnaji ešte tri zápasy. Už vo štvrtok od 17.00 h nastúpia proti Fínsku. Po piatkovom dni voľna si v sobotu zmerajú sily so Švajčiarskom (16.00 h) a v záverečnom stretnutí ich čakajú Švédi (14.30 h). "S chalanmi sme absolvovali tri tréningy a juniorský hokej, ktorý sa hrá u nás, zaostáva za tým svetovým. Chalani majú sny a túžby hrať mužský hokej, ale na to treba mať aj hráčsku kvalitu. Videli sme veľmi slušné výkony z našej strany, ale potrebujete mať štyri vyrovnané formácie, aby sme mohli konkurovať tým najlepším tímom," skonštatoval kormidelník Slovenska.

Tréner Ivan Feneš. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)

Klečka verí v lepší výkon Klečku potešili dva góly, ale videl rezervy vo svojom výkone: "Aj z mojej strany to bolo najlepšie v prvej 20-minútovke. Pri prvom góle mi spoluhráči pomohli, keď clonili brankárovi. Druhý som využil zlú rozohrávku súpera a padlo mi to. Pozitívne môžeme hodnotiť len prvú časť, potom to už bolo horšie a bolo to vidieť."