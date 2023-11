ONLINE: Slovensko - Česko dnes (Turnaj 5 krajín hráčov do 20 rokov, LIVE)

Konec zápasu, který dospěl až do nájezdů které rozhodl Alex Šotek , vítězem se tedy stává Slovensko! Branky a nahrávky: 10. Redlich (Felcman, Galvas) – 27. Dudáš (Mamonov), rozh. náj. Šotek.

Puk si berou Češi, a vrhají se do útoku.

Puk se teď o oblouk branky odrazil do brankoviště českého týmu, Schnattinger si ale situaci pohlídal.

Končí druhá třetina, v ní se podařilo Slovensku vyrovnat zásluhou Tomáše Dudáše , do třetí třetiny tak půjdeme za stavu 1:1!

Nadvakrát to zkoušel jeden ze slovenských útočníků, Schnattinger dokázal oba pokusy skvěle vyrazit!

Nahození od modré schovává slovenský brankář do své výstroje.

Vstřelená branka slovenské hráče viditelně nabudila, jsou to teď oni kteří jsou více aktivní.

Česko právě vstřelilo branku! Do úniku se dostal SEBASTIAN REDLICH, který propasoval puk mezi betony slovenského gólmana. Asistence: Felcman a Galvas.

Nahození od modré čáry vyráží slovenský brankář do rohu.

Teď se jeden ze slovenských hráčů dostal do úniku, pálil ale vedle.

Úvodní sestavy: Česko: Schnattinger (Vopravil) – Galvas, Čech (A), Jiříček, Prčík, Samson, Badinka, Dorot – Péréz Lisa, Felcman, Redlich – Bareš (C), Přibyl, Maštalířský – Štancl, Plos, Jungwirth – Boltvan, Senčák, Hrabík – Gardoň. Trenér: Patrik Augusta Slovensko: Gadžiev (Eliaš) – Radivojevič, Nátny (A), Žabka, Pišoja, Nahalka, Čulík, Královič, Sluka – Šotek (A), Pobežal, Čiernik (C) – Cedzo, Gabriel, Jenčko – Ondriš, Mamonov, Dudáš – Lupták, Adamčík, Vojtech. Trenér: Ivan Feneš Rozhodčí: Hucl, Kosnar – Pěkný, Malý.

