Každou tretinou to bolo horšie. Slováci schytali od Švédov poriadny debakel

Ivan Feneš, tréner SR 20: „Otvorene treba konštatovať, že Švédi prišli do Chomutova s výberom, ktorý sa nebude veľmi líšiť od konečnej zostavy na majstrovstvá sveta. Wahlberg, Bystedt, Hävelid, Sandin-Pellikka a ďalší draftovaní hráči, prakticky celé mužstvo pôsobí v mužskom hokeji v švédskej SHL.

Nemôže byť ani reč o nejakom porovnávaní s nami. Bol to zápas hráčov NHL proti našim chlapcom, ktorí sa k takejto špičkovej úrovni zatiaľ nepribližujú. To nie je urážka, to je fakt.

Výsledok zodpovedá obrovskému kvalitatívnemu rozdielu medzi oboma tímami. Na našej stane hrubé individuálne chyby, za ktoré nás súper trestal. Všetci sme si vedomí, že tento duel bol pre našich chlapcov o skúsenosti a naberaní hokejovej praxe na tejto úrovni.

Jediné, čo môžeme urobiť, je rýchlo zabudnúť, čo sa stalo a odčiniť to proti Švajčiarom a Čechom.“

Zdroj: Hockey Slovakia