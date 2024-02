Slafkovský si utvoril nový negatívny rekord. Vychádza to z jeho zlozvyku, tvrdí expert

"Chceme víťaziť, najmä na domácom ľade. Aj sme toho pre víťazstvo v tento večer dosť urobili, ale dali sme len dva góly a to bol hlavný problém," skonštatoval Nick Suzuki na webe NHL.

V minulej sezóne v súboji proti Detroitu, ktorý sa hral 8. novembra 2022, inkasoval 15 trestných minút po tom, čo za narazenie Matta Luffa dostal päťminútový vyšší trest plus trest do konca zápasu.

"Veľa vylúčení Juraja Slafkovského vychádza z jeho zlozvyku hrať príliš často s hokejkou držanou jednou rukou,“ poznamenal Cowan, upozornil na to web slovaknhl.sk.

"Je to malý krok v dlhej sezóne. Teším sa z toho, lebo cítim pohodu na hokejke. Starajú sa o mňa zo všetkých strán, bez skvelých spoluhráčov by to nešlo," skonštatoval Matthews.

"Nezáleží na tom, odkiaľ ste alebo kde ste sa učili hrať hokej. Ak dostatočne tvrdo pracujete a neustále sa chcete zlepšovať, vaše sny sa môžu splniť.

Cítim vďačnosť za to, že som sa dostal v hokeji na takúto pozíciu a chcem na nej čo najdlhšie zotrvať," dodala draftová jednotka z roku 2016.

VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Arizona