Chuťovky z NHLky: Jágrovi nadávali do komunistov. Jeho 68 pripomína zverstvá Sovietov

NEW YORK. Bol to veľký víkend pre veľkú legendu. Dres s číslom 68 si už v Pittsburghu nikto neoblečie. Organizácia Penguins vyradila číslo jednej z najväčších legiend v dejinách, Jaromíra Jágra.

Bolo by to prišlo oveľa skôr, keby bol Jaromír Jágr bežný hokejista. Lenže nie je. A hoci je druhým najproduktívnejším hráčom v dejinách NHL, vyradenia dresu sa dočkal až v 52 rokoch a na uvedenie do siene slávy ešte čaká, keďže doteraz neukončil kariéru.

Zorganizovať ceremoniál tak výnimočný, ako bol Jágr na ľade, bola určite veľmi náročná úloha. Ale Penguins ju splnili.