New Jersey šokovalo výberom Nemca, expert to hodnotí ako správnu voľbu

Podľa Nicka Villana z portálu Pucks and Pitchforks sa však 19-ročný rodák z Liptovského Mikuláša s odstupom času javí ako správna voľba.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec bol pred rokom nečakanou dvojkou draftu nováčikov do zámorskej NHL, na ktorom si ho vybral klub New Jersey Devils.

Rozhodne mal aj slabšie obdobia, ale celkovo to bolo pozitívne.

"Po roku sa zdá, že uprednostniť Nemca pred Wrightom bolo správne rozhodnutie. Nemec hneď prišiel do USA a odohral celú sezónu v Utice.

"Keby Devils draftovali Wrighta, čakali by od neho okamžitý vplyv. Nemôžu si dovoliť čakať na to, kým hráč dozrie na NHL.

Nemec sa nemusí dostať do prvého tímu už v tomto ročníku, ale pokojne by mohol. Dostane každú možnú príležitosť ukázať, že je najlepšia voľba do tretieho páru.

O rok sa môže všetko zmeniť, ale momentálne je Nemec lepšia voľba.

Wright by sa v tíme musel hneď presadiť, no od toho je teraz ďaleko. S Nemcom sú na tom Devils dobre," doplnil Villano.