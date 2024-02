Crosby prekonal legendárneho Lemieuxa, Matthews s okrúhlym hetrikom v sezóne

V histórii NHL mali aspoň dvanásť 30-gólových sezón okrem Crosbyho len Luc Robitaille, Jarome Iginla a Brendan Shanahan. Je to jedenásty najlepší zápis v histórii profiligy.

NEW YORK. Sidney Crosby vytvoril klubový rekord Pittsburghu Penguins. V nočnom zápase v Chicagu prispel k víťazstvu dvoma gólmi a dvanástykrát v kariére sa dostal na métu 30 zásahov v kariére. Prekonal tak doterajší zápis ikony Penguins Maria Lemieuxa.

Pri návrate sa podieľal na jedinim góle Blackhawks, keď po jeho prihrávke skóroval Philipp Kurashev.

V dvanásťzápasovom programe sa dvaja hráči blysli hetrikom. Šiestykrát v kariére to dokázal útočník New Yorku Rangers Chris Kreider, ktorý dal tri góly do siete Montrealu a čistý hetrik proti Philadelphii zaznamenal útočník Toronta Auston Matthews.