Čo chcú vypadnúť z NHL? Tragickí Sharks sa môžu stať najhorším tímom v dejinách

SAN JOSE. Hráči San Jose Sharks vojdú spoločne do baru. Jeden z nich podíde k barmanovi a vraví: “Poprosím 20 pív.” Barman mu na to: “Jasné, desiatku či dvanástku?” Hráč odpovedá: “Dvanástku. Desiatku sme mali za posledný týždeň už dvakrát.” Tento vtip síce nie je pravdivý, ale mohol by byť. Puky lietajú do siete “žralokov” tak často, akoby do NHL prišli len nakuknúť z druhotriednej ligy. Posledné dva zápasy sa rovnali katastrofe. Sharks prehrali v noci zo štvrtka na piatok proti Vancouveru 1:10 a cez víkend proti Pittsburghu 2:10. Celú tú hanbu navyše zažili pred vlastnými fanúšikmi.

Kalifornský tím má zarobené na slušný prepadák. Po jedenástich dueloch má na konte jediný bod a solídny nábeh na to, aby sa stali najhorším mužstvom v dejinách NHL.

Jednostranný míting Na hru mužstva sa nedokáže pozerať už ani generálny manažér Mike Grier. Ten je vo funkcii druhý rok a hoci vie, že prestavba nie je ľahká, takýto náklad rozhodne nečakal. “Predpokladali sme, že naša situácia bude trochu bolieť. Ale hlavne v posledných dvoch zápasoch to nebolo dobré. Nevidno dostatočné úsilie ani súťaživosť. Je to neakceptovateľné,” varuje. Po prehre proti Pittsburghu usporiadal tímový míting. Sharks sa stali prvým tímom po 58 rokoch, ktorý v dvoch po sebe idúcich zápasoch dostal dvojciferný počet gólov. “Rozprával som len ja. Cítil som, že si potrebujú pripomenúť, čo vidím a čo od nich očakávam. Povedal som im, že to, čo sa deje, nemôžem akceptovať,” odhalil priebeh nepríjemného stretnutia.

Mike Grier. (Autor: TASR/AP)

Pri takýchto výsledkoch často ako prvý “letí” hlavný tréner. David Quinn prišiel do organizácie spolu s Grierom a nie je ťažké si domyslieť, že momentálne sedí na rozhojdanej stoličke. Manažér ho však odmietol otvorene kritizovať: “Myslím si, že hráči rešpektujú Quinna. Medzi jeho najvýraznejšie kvality patrí komunikácia, preto predpokladám, že hráči vedia, čo sa od nich očakáva.” Verejnosti však ozrejmil, že túto formu dlhšie nebude chápať a naznačil zmeny. “Uvidíme, ako zareagujú počas najbližšieho týždňa. Ak neuvidím, čo chcem vidieť, všetko budeme prehodnocovať. Takto už dlhšie hrať nemôžeme. Ak od nich nepríde spätná väzba, som presvedčený, že urobíme nejaké zmeny.”

Nábeh na negatívny rekord Kým Sharks zažívajú veľké trápenie, fanúšikom ostatných klubov sú na smiech. Výsmešne sa pýtajú, či sa chcú stať prvým tímom v histórii, ktorý vypadne z NHL. V úvodných 11 stretnutiach získali jediný bod z 22 možných. Úspešnosť na úrovni 4,5 percenta nemal v histórii žiaden klub. Rekord za najhoršiu základnú časť aktuálne držia Washington Capitals. Tí v 80 dueloch v sezóne 1974/75 zaznamenali 21 bodov, čo činí 13,1-percentnú úspešnosť. Dlhoroční fanúšikovia San Jose si však podobné trápenie dobre pamätajú. V sezóne 1992/93 získali v 84-zápasovej základnej časti iba 24 bodov. Tento ročník je dodnes treťou najhoršou sezónou v histórii ligy. Tabuľka: Najhoršie sezóny tímov v dejinách NHL

Tím Sezóna Počet zápasov Počet bodov Perc. úspešnosť bodov Washington Capitals 1974/75 80 21 13,1 % Philadelphia Quakers 1930/31 44 12 13,6 % San Jose Sharks 1992/93 84 24 14,3 % Ottawa Senators 1992/93 84 24 14,3 % Pittsburgh Pirates 1929/30 44 13 14,8 %

Ich tohtoročné štatistiky znejú ešte hrozivejšie. V modernej povýlukovej ére bol najhorším tímom Detroit v ročníku 2019/20 s 27,5-percentnou úspešnosťou získavania bodov. Od tej sú “žraloci” aktuálne poriadne ďaleko. Mančafty s podobnou formou to mali vždy ťažké. Keď sa napríklad v roku 1983 trápili New Jersey Devils, po vzájomnom zápase s Edmontonom ich Wayne Gretzky nazval “partičkou ako od Mickey Mousea” a povedal, že kazia celú ligu.

Bez úderného útoku aj pevnej defenzívy V San Jose momentálne nefunguje nič. Ich ofenzíva je najhoršia v súťaži. Nastrieľali len 12 gólov, viac ako jeden dali len Caroline a Pittsburghu. Viac gólov ako celý tento tím už dal Auston Matthews sám. V defenzíve horia ako fakle. Priemerne inkasujú takmer 5 gólov na zápas, čomu ostatné dva duely určite nepomohli. Puk skončil v ich sieti už 54-krát. A neprekonávajú sa ani brankári. Kaapo Kähkönen síce chytil len 87,6 percent striel, ale vzhľadom na pomoc od spoluhráčov pred ním sa niet čo čudovať. Mackenzie Blackwood je na tom štatisticky podobne, hoci v rámci počtu gólov pustených nad očakávanie je horší.

Kaapo Kähkönen (Autor: TASR/AP)

K priemeru ligy patria aspoň vo využívaní presilových hier (18,2 %), avšak väčšina tímov hráva v početnej prevahe častejšie. Ich oslabenie patrí k najslabším, inkasovali v ňom už 14 gólov, najviac v lige. Žiadny náznak toho, že sa to v budúcnosti zlepší, neexistuje. Iste, nedá sa čakať, že za celý ročník nazbierajú len 7 bodov, ako to aktuálne vychádza, ale aj v hre 5 proti 5 sú od nich súperi celkom jasne lepší.

V pomere všetkých striel (41,82 CF%), nezablokovaných striel (42,84 FF%) i očakávaných gólov (41,87 xGF%) sú druhí najslabší a vôbec najhorší sú v pomere striel na bránku (41,83 %) i šancí na gól (40,71 %). Ich obrana má zápas čo zápas deň otvorených dverí, keďže si súperi pri vyrovnanom pomere síl proti nim tvoria najviac šancí. Grier však má pravdu. Takto bolestivé to nikto nečakal. Medzi herne najhoršie tímy patria okrem Sharks aj Chicago alebo St. Louis, no tí si dokážu nájsť cestičku za bodmi či výhrami. O San Jose to neplatí. Výsledky odrážajú realitu Po poslednom dueli sa naplno prejavila frustrácia hráčov v zelenom. Hanebne prehrali proti aktuálne najhoršiemu tímu vo Východnej konferencii. “Musíme sa pozrieť do zrkadla. Tento výsledok reflektuje realitu, tu sa momentálne nachádzame. Musíme sa pokúsiť napraviť, čo sa dá,” priznal útočník Mikael Granlund. “Skrátka prehrávame súboje a preto sem súperi cestujú radi. Naša bojovnosť miestami neexistuje a to je naše slabé miesto,” dodal Anthony Duclair.

Okrem toho, že nebojujú, na čom sa zhodli viacerí, robia veľké množstvo individuálnych chýb a súperom doslova ponúkajú debakle. “Všetci chceme začať zmenu od seba a pri tejto snahe sa často odkláňame od herného plánu. Hovorím aj o sebe. Odkloníme sa od systému a trpíme preto. Všetci sa snažíme otočiť to, ale je toho na nás občas priveľa,” vyjadril sa obranca Mario Ferraro. VIDEO: Zostrih zo zápasu San Jose - Pittsburgh