V budúcom roku ho čaká draft NHL. Slovenský talent odchádza do zámoria

Honzek v uplynulej sezóne debutoval v slovenskej Tipos extralige, v drese Dukly Trenčín si v 49 stretnutiach pripísal desať gólov a štyri asistencie. V play off pridal ďalšie štyri zápasy bez bodového zápisu.

Talentovaný Slovák, ktorý by mal byť súčasťou draftu najprestížnejšej ligy sveta budúci rok, strávi nasledujúcu sezónu vo WHL.

V reprezentácii do 18 rokov zažil mimoriadne úspešne ťaženie na Hlinka Gretzky Cupe, v ktorom to mladí Slováci vlani dotiahli až do finále.

V apríli tohto roka sa pričinil o návrat osemnástky do A-kategórie majstrovstiev sveta a zapojil sa aj do prípravy A-tímu Craiga Ramsayho pred šampionátom vo Fínsku.