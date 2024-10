Honzeka po krásnom góle ospevuje tréner. Český brankár ho podpichol

"Povedal som mu, že to bolo neskutočné. Asi som k tomu ešte pridal, že je príliš mladý na to, aby si dovolil čosi také," povedal s úsmevom český brankár Dan Vladař a rozosmial všetkých prítomných.

Devätnásťročný Trenčan neprestáva udivovať. Dlhoročný novinár The Canadian Press Darren Haynes o ňom napísal, že "každý zápas vyzerá viac ako hráč NHL". Prispievateľ Sportsnetu Eric Francis vraj "stále spracováva, aké skvelé bolo úsilie pri góle v oslabení".

Aj Honzek cíti, že sa každým ďalším vydareným zápasom a tréningom posúva.

"Štart bol ťažký, tri mesiace som nehral. Ale keď som začal hrať, cítil som sa inak. Ako nový hráč. Každým tréningom som sa cítil lepšie," pokračoval.

Kouč Ryan Huska chcel tentoraz vidieť, ako by si poradil, keby ho naozaj nechal na súpiske na začiatku sezóny. Umiestnil ho do elitnej formácie s Nazemom Kadrim a Andrejom Kuzmenkom.

"Asi prvýkrát som hral s elitnými hráčmi NHL. Bola to skvelá skúsenosť. Občas som mohol zahrať lepšie, no to je proces učenia. Bol som šťastný, že sa so mnou rozprávali a pomáhali mi," opísal túto skúsenosť slovenský mladík.

Zároveň však priznáva, že odohrať každý zápas na tejto úrovni, zvlášť pri zmenách, ktorým sa musí prispôsobovať, nie je ľahké.

"Je to ťažké. Škrty prichádzajú a keďže budem patriť k posledným, o ktorých sa rozhodne, je to stále ťažšie. Prichádza tlak, lebo zostávajú posledné dva prípravné zápasy. Dám do toho, čo je v mojich silách a nech bude rozhodnutie vedenia akékoľvek, ja viem, že som tu nechal všetko," vyhlásil.