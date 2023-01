Honzek môže hrať v prvých dvoch útokoch v NHL, hodnotí zámorský expert

Podľa experta Coreyho Pronmana z magazínu The Athletic je práve 18-ročný krídelník tímu kanadskej WHL Vancouver Giants momentálne najväčšia slovenská nádej pred tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL.

BRATISLAVA . Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek mal vo svojej prvej sezóne v zámorí vynikajúcu formu predtým, ako sa na ostatných majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov zranil.

Nevyniká hrou s pukom, ale má šikovné ruky a zvláda náročné situácie. Vďaka veľkosti a pracovnej morálke môže hrať na ktoromkoľvek poste v presilovej hre a tiež slušne bráni. Má všetko potrebné na to, aby raz mohol hrať v prvých dvoch útokoch v NHL," napísal Pronman o Honzekovi.

Dvorský bol doposiaľ vždy najvyššie umiestnený Slovák v rebríčkoch expertov, no tentoraz je druhý za Honzekom. "V tejto sezóne mal vzostupy aj pády, ale na MSJ podával svoje lepšie výkony. V útočnom pásme toho dokáže veľa.

Excelentne pracuje s pukom a často oklame napádajúcich súperov, no poradí si aj pod tlakom. Vyniká ako strelec, dokáže vystreliť zápästím aj bez prípravy. Je dosť snaživý, vyhráva súboje o puk a nebojí sa hry do tela, ale mal by podávať vyrovnanejšie výkony.

S jeho rýchlosťou korčuľovania môže mať na vyšších úrovniach problémy," myslí si odborník o 17-ročnom Zvolenčanovi, ktorý hráva za švédsky AIK Štokholm.

"Štrbák bol dobrý, ale nie skvelý v jeho klube v USHL, hral však vynikajúco na MSJ. Je vysoký, pravoruký a pohyblivý obranca s veľkým dosahom hokejky, dlhým krokom, fyzickou hrou a veľkou súťaživosťou.

Nevidím ho ako veľmi produktívneho a tvorcu hry v NHL, ale dostatočne dobre pracuje s pukom a dokáže sa prispôsobiť hre na vyšších úrovniach. Myslím si, že bude hrávať v NHL veľa minút v náročných situáciách a bude schopný podporiť aj útok," uviedol Pronman o 17-ročnom Košičanovi, ktorý pôsobí v tíme americkej USHL Sioux Falls Stampede.