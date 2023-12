Slovan spolu s Růžičkom opúšťajú aj Kapuš a Jednek, nového trénera klub oznámi čoskoro

"Pri angažovaní Vladimíra Růžičku sme mali len tie najlepšie úmysly. Osobne som ho veľmi dobre poznal, vedel som, čoho je schopný.

Boli sme presvedčení, že v danej situácii je to pre mužstvo to najlepšie riešenie. Samozrejme, mal to mimoriadne ťažké vzhľadom na to, že nasadol do rozbehnutého vlaku.

Musel pracovať prevažne s kádrom, ktorý si nezostavoval a najmä, ktorý v lete nepripravoval.

Napriek tomu sa aj s asistentmi Kapušom a Jendekom spoločne pustili do tejto práce s odhodlaním čo najskôr zlepšiť herný prejav mužstva a s ním aj výsledky.