Hráča Lintnera by som z mužstva vyhodil, tvrdí hokejový majster sveta

Niekto to zrátal a myslím, že to bolo 23 tímov, čo je bezpochyby najvyšší počet klubov, ktorý akýkoľvek hokejista mohol stihnúť. Bolo to aj tým, že keď som niekde hral druhú sezónu, tak som si začal uvedomovať, že je to nuda a dokola to isté a prestávalo ma to baviť. Čakal som na koniec sezóny a hľadal som novú ligu či mužstvo, aby som stretol nových ľudí a dostal sa do situácií, ktoré som ešte nezažil. Takže niečo na tom pravdy bude.

Je to super štatistika, pretože sa o tom málo rozpráva. Keď sa však zameriame na tých 99% chlapcov, ktorí sa nikdy športom alebo hokejom živiť nebudú - získajú výborné návyky. Takisto sa dostávajú do situácie, keď si musia nájsť pozíciu v tímovej hierarchii, čo ich čaká aj v živote. Je to výbava, ktorú dostávajú z kolektívnych športov do života a je nezaplatiteľná. Aj v škole síce prechádzajú určitým procesom, ale rozdiel je, že v športe sa človek musí rozhodovať veľmi rýchlo a ideálne intuitívne.

Počas tréningu sa snaží nadobudnúť nejaké zručnosti, ale v zápase, na rozdiel od školy či práce, už nad tým nemôže rozmýšľať, lebo bude o pol kroka za súperom. Šport je dobrý aj v tom, že človeku dáva príležitosť si najskôr veci osvojiť a potom sa dokázať intuitívne veľmi rýchlo rozhodovať. A v tom majú potom chlapci náskok oproti konkurentom v bežnom živote.

Vyrastali ste v športovom prostredí, otec bol ligový futbalista Jednoty Trenčín. Vy ste napokon neskončili na futbalovom ihrisku, ale na ľadovej ploche a v roku 1996 vás draftovali zo 119. miesta Phoenix Coyotes. Do zámoria ste však obratom neodišli, najskôr ste si ako 18-ročný otestovali slovenskú ligu v Trenčíne a neskôr aj v Spišskej Novej Vsi. Aký bol prechod z juniorského tímu medzi seniorov? Čo by ste odporučili mladíkom, ako tento prechod zvládnuť?

Pri spomienkach na toto obdobie mi neprichádza na um ani tak športová stránka, skôr mi napadli dve iné príhody.

Keď som bol v Spišskej Novej Vsi, tréner si ma pred koncom sezóny zavolal a hovorí mi: „Ako by som ti to, Rišo, povedal? Vieš, tí tvoji dospelí spoluhráči vedia súkromný a osobný život zakomponovať do sezóny, ale vidím na tebe, že ty to ešte nevieš. Podľa mňa by tvoja priateľka (terajšia manželka) mala ísť domov do Trenčína a nemala by tu bývať s tebou. Vidím to aj na tréningoch a aj v zápase, že máš také „blatové“ nohy. Vtedy som nechápal, o čom to rozpráva, ale doteraz si to pamätám. S odstupom času musím povedať, že asi mal pravdu a viac som vládal, keď priateľka odišla domov a bol som na Spiši dva mesiace bez nej.

Druhá príhoda v rámci „prestupu“ od mládeže k mužom sa odohrala, keď som mal 18 rokov a už ma pustili do krčmy. Na Spiši som mal veľa skúsených a starších spoluhráčov ako napríklad Igor Liba, Edo Hartmann, Svitek, Marcinko a ďalší skúsení bývalí reprezentanti. Po zápase sa chodilo do krčmy a dosť sa pilo. Viem, že sme vypili mnoho vínových strikov a povedal som si, že ak po tej sezóne neodídem do Ameriky, tak skončím niekde na protialkoholickom liečení a skončím s hokejom. Ak by som nedostal zmluvu z Phoenixu, tak by sme tu dnes asi nesedeli a nerozprávali sa.