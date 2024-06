Nasleduje schvaľovanie licencií. Kluby už podali prihlášky do dvoch najvyšších súťaží

V nadchádzajúcom ročníku by malo hrať tiež 32 juniorských a 38 dorasteneckých tímov. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

Šestnásť klubov sa uchádzalo o miesto v 2. hokejovej lige, deväť družstiev sa prihlásilo do ženskej hokejovej ligy.

Najvyššiu Tipos extraligu bude tvoriť 12 tímov, do nižšej Tipos SHL sa prihlásilo 11 mužstiev.

Aktuálne je do Tipos Extraligy prihlásených všetkých 12 účastníkov, do TIPOS Slovenskej hokejovej ligy len 11, keďže úradujúci víťaz 2. hokejovej ligy MŠK Púchov prihlášku do SHL nepodal.

Záujem o licenciu TIPOS SHL po neprihlásení sa MŠK Púchov už deklaroval klub HK Detva.

V druhej najvyššej súťaži na Slovensku bude aj naďalej pôsobiť klub HK Levice, ktorý pre plánovanú rekonštrukciu zimného štadióna v Leviciach odohral uplynulú sezónu ako farmárske družstvo v Poprade pod mediálnym názvom AquaCity Pikes.

V sezóne 2024/2025 sa však vracia na svoj domovský štadión do Levíc.

Aktuálne podali prihlášku do novej sezóny všetky kluby. Nasledovať bude licenčné konanie. Do konca júna mesiaca musia kluby predložiť podklady, že spĺňajú športovo-technické aj ekonomické podmienky pre štart v jednotlivých súťažiach.