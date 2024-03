Domáci Prešov odštartoval semifinále víťazne, hostia však bojovali až do konca

SHL - 1. zápas semifinále

PREŠOV. Hokejisti Prešova zvíťazili v prvom zápase semifinále play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy nad HK ‘95 Považská Bystrica 5:3 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá.

Pevne verím, že sa dáme dokopy, sadneme si spolu a pochopíme, že toto nie je nejaká ´one man show´, ale na ľade hráme piati za tím. Nemôžeme robiť ľahkovážne rozhodnutia, niekoho udrieť a podobne. V tomto vidím kameň úrazu.

Ku koncu sme sa ešte chytali za stavu 4:3, no napokon sme urobili hlúpy štvorminútový faul. To nás stálo možnosť dohnať výsledok a ísť do predĺženia."

Druhý zápas je na programe v pondelok 1. apríla o 18.00 opäť v Prešove.